Homem com mais de 30 passagens na polícia tenta fuga em alta velocidade mas acaba preso

O veículo havia sido furtado no último dia 14 no estacionamento do Hospital Universitário de Brasília e será restituído ao proprietário

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 46 anos com extensa ficha criminal, por volta das 17h30 desta segunda-feira (27) com um carro furtado. O homem tentou fugir em alta velocidade pelas ruas de Brasília e parou após se envolver em um acidente no Cruzeiro.



O homem estava conduzindo um VW/Gol, ele ficou muito nervoso ao perceber a aproximação da viatura policial. Os policiais consultaram a placa e constataram que era de um outro veículo. Foi dada ordem de parada, mas o motorista desobedeceu, acelerou o veículo e teve início ao acompanhamento.





O suspeito seguiu em alta velocidade pelo Eixo Monumental fazendo ultrapassagens perigosas e colocando em risco os demais usuários da via. Ele entrou no Cruzeiro onde bateu em outros veículos que estavam na via, e só parou quando colidiu contra o meio fio em uma rua sem saída.



O homem já tinha mais de 30 passagens, por homicídio, roubo, furto, receptação, uso e porte de entorpecentes, falsidade ideológica, estelionato, lesão corporal, porte de arma de fogo, entre outros delitos.