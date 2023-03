Menino de 7 anos morre com uma perfuração na barriga no Paranoá

As causas do ferimento ainda são apuradas pela Polícia Civil

Um garoto de sete anos tem uma parada cardiorrespiratória e morre, após sofrer uma perfuração na barriga, na noite de segunda-feira (27), no Paranoá, Distrito Federal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi levada por uma tia, por volta das 21h40, até um quartel da corporação. Ao chegar no grupamento dos militares, a criança estava em parada cardiorrespiratória.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), inicialmente a família informou que o menino estava engasgado.

Ao tentar reanimar o garoto, os bombeiros notaram “uma pequena perfuração na lateral do abdômen da criança, semelhante a uma perfuração causada por projétil de arma de fogo”.

O caso vai seguir sendo investigado.