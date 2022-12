Escola rural de Ceilândia recebe visita antecipada do Papai Noel

Estudantes da EC Córrego das Corujas tiveram pedidos atendidos por meio de parceria entre Secretaria de Educação e campanha dos Correios

Já é Natal na Escola Classe Córrego das Corujas, na zona rural de Ceilândia. Nesta segunda-feira (12), os 88 alunos da instituição foram surpreendidos com a presença ilustre do Papai Noel. O “bom velhinho” chegou um pouco antes da data em que é celebrado o Natal por um motivo especial: atender os pedidos feitos pelos estudantes nas cartinhas de fim de ano.

Bonecas, skates, bolas, carrinhos de controle remoto, bicicletas, material escolar e camisetas do Brasil estavam entre os presentes pedidos. A aluna Alice Cristina, de 8 anos, deixou os brinquedos de lado e pediu material escolar para o próximo ano letivo. “Eu queria um caderno, mochila e lápis de cor”, conta a estudante, que ganhou um kit completo de material escolar.

A iniciativa é parte de uma parceria entre a Secretaria de Educação (SEE) com a campanha Papai Noel, dos Correios. “Neste ano a secretaria adotou as cartas dos alunos da Escola Classe Córrego das Corujas. É uma escola de difícil acesso e muito carente. Somos gratos em poder contribuir de alguma forma no sonho dessas crianças”, afirmou a diretora da Educação Infantil da Subsecretaria de Educação Básica da SEE, Maria Paula Vasconcelos.

A felicidade de ganhar exatamente o que pediu pôde ser vista no rosto de Emily Joice, de 10 anos. A aluna do 5º ano se surpreendeu com a mochila rosa e um kit completo de material escolar: “Era o que eu mais queria, pois minha mãe não ia poder comprar. Estou muito feliz”.

Já para a estudante Nicole Yasmin, 10, o que chegou primeiro foi a emoção. A aluna do 5º ano não conteve o choro e se emocionou ao ganhar duas camisetas da Seleção Brasileira. “Eu sempre quis ter uma camiseta do Brasil; pedia para minha mãe, mas ela não estava podendo comprar”, disse, ao falar da emoção.

A aluna ficou tão feliz com o presente que nem se importou com a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo. “Eu sou brasileira, e brasileira não desiste nunca”, declarou.

A diretora da escola, Sheila Medeiros, comentou sobre a importância das cartinhas na vida dos alunos: “É um trabalho muito bonito que mexe com o sonho dessas crianças. Um sonho que, na maioria das vezes, é distante, foge da realidade de vida deles. Vivemos em lugar de difícil acesso, e ter essa presença mágica na escola acende uma luz na vida de cada um deles”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Mary Leal/Agência Brasília Foto: Mary Leal/Agência Brasília

Com informações da Agência Brasília