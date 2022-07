Carro capota na QL 24 do Lago Sul

Com o acidente, o trânsito sofreu impactos e se tornou lento na região, tendo que ser desviado para a ciclovia até que o carro fosse retirado da via

Um carro capotou no início da tarde desta segunda-feira (04), na QL 24 do Lago Sul, próximo ao supermercado Carrefour Bairro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do veículo, identificado apenas com as iniciais D.A.B, de 22 anos, foi avaliado pelos socorristas e liberado sem ferimentos.

Com o acidente, o trânsito sofreu impactos e se tornou lento na região, tendo que ser desviado para a ciclovia até que o carro fosse retirado da via.

O CBMDF não tem a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) tomou conta do local.

Veja o vídeo: