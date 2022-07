17 parquinhos serão reformados em Santa Maria

O novo parque da Vila DVO é o primeiro de 17 que serão entregues à comunidade de Santa Maria até o dia 8 de agosto

A diversão nas férias da pequena Lívia Sousa está garantida. Moradora da Vila DVO, em Santa Maria, a menina de 6 anos viu um parquinho infantil ser inaugurado na rua de sua casa na última sexta-feira (1º). Quem também ficou feliz foi a mãe dela, Renata de Araújo Sousa. “Nosso bairro precisava mesmo oferecer mais lazer para as crianças”, comenta a operadora de caixa. “Brinquedos novos, piso seguro… O espaço ficou muito aconchegante.”

O novo parque da Vila DVO é o primeiro de 17 que serão entregues à comunidade de Santa Maria até o dia 8 de agosto. O próximo playground a ser inaugurado, já nesta terça-feira (5), fica na Quadra 202/302 da cidade. O valor investido na reforma de cada um dos parquinhos é de aproximadamente R$ 128 mil.

De acordo com o coordenador do Polo Sul II, Rodrigo Pontes, a obra do espaço infantil da Vila DVO levou cerca de dois meses para ser concluída. “O antigo piso de areia era de difícil limpeza e os brinquedos estavam quebrados”, conta. “Além dos cinco operários que trabalharam na reforma, contamos com dez reeducandos do programa Mãos Dadas para fazer a limpeza do espaço e a pintura dos bancos ao redor do parquinho.”

Os novos playgrounds de Santa Maria seguem o mesmo padrão: todos têm cerca de 144 m² e oferecem gangorra, gira-gira e um grande brinquedo com balanço e escorregador. Mas o ponto alto da reforma fica por conta do piso macio feito com pneu reciclado. Além de colorir o espaço e garantir a segurança das crianças, o pavimento emborrachado é ecologicamente correto.

“Para fazer o piso de um único parque, cerca de 800 pneus velhos são retirados da natureza”, aponta o diretor de Obras da Administração de Santa Maria, Josiel França. “Outra vantagem é que o revestimento é inteiriço. Os outros emborrachados comumente usados vêm em forma de placas. Os vândalos acabam roubando algumas peças e a necessidade de manutenção é constante”, afirma.

A dona de casa Aureli Alves, que mora na Quadra 302, está ansiosa para brincar com a netinha Clara, de 3 anos, no novo parquinho. “Os brinquedos são todos novos, o espaço está muito bonito”, comenta a mulher de 52 anos.

“O que mais me chamou a atenção foi o piso. Não gosto de levar a Clarinha aos parques com tanque de areia, porque a pele dela fica coçando”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília