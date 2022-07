Crédito imobiliário concedido pelo BRB supera R$ 1,4 bi em 2022

De janeiro a junho deste ano, a concessão de crédito imobiliário do BRB foi de R$ 1,45 bilhão. Apenas no mês de junho, foram mais de R$ 560 mi

De janeiro a junho deste ano, a concessão de crédito imobiliário do BRB foi de R$ 1,45 bilhão, considerando financiamento para pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Apenas no mês de junho, foram mais de R$ 560 milhões concedidos pelo banco.

“Os números são muito importantes, sobretudo em um cenário de recuperação econômica pós-pandemia, onde tantas vidas e famílias foram impactadas. A compra da casa própria está relacionada à confiança e à realização do sonho da moradia própria. Nós do BRB estamos muito felizes em poder participar da vida das pessoas em um momento especial”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A performance do BRB em crédito imobiliário também reflete a transformação iniciada no banco em 2019.

Desde então, o BRB implementou uma nova jornada no crédito imobiliário com a revisão dos processos, desburocratização na hora da contratação, adoção de taxas atrativas e parceria com o setor.

A revisão dos processos e a adoção de taxas competitivas levou o BRB a assumir, em 2021, a liderança do crédito imobiliário no Distrito Federal.

Desde janeiro de 2019, o BRB já concedeu mais de R$ 6,9 bilhões e financiou 19,7 mil imóveis.

Atualmente, o saldo em carteira no imobiliário é de R$ 5,24 bilhões.

O BRB trabalha com 3 linhas de financiamento imobiliário. As taxas em vigor são a partir de 7,99% a.a + TR; a partir de 2,75% a.a + poupança ou a partir de 3,85% a.a + IPCA.

O valor financiado é de até 90% do imóvel e o prazo de pagamento pode chegar a 420 meses.

Com informações do BRB