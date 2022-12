Carro capota e deixa três feridos na Elmo Serejo

Entre os passageiros estavam dois adolescentes, que tiveram apenas ferimentos e foram transportados para o HRT

Um capotamento resultou, na madrugada deste domingo (04), em três feridos na Avenida Elmo Serejo, próximo ao Super Adega.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo tombado lateralmente sobre um duto de ventilação da estação de metrô da região.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista, identificado apenas como J.C.M, de 38 anos, tinha várias escoriações pelo corpo. Um dos passageiros, um adolescente de 12 anos, identificado apenas como, K.J.V.M, apresentava dores na cervical. O último passageiro, outro adolescente de 15 anos, identificado apenas como J.F.V.M, apresentava um corte na orelha direita. Todos foram transportados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A equipe de resgate encontrou todos os feridos já fora do veículo ao chegar. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).