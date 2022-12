Receita de escola de Santa Maria vence Sabor de Escola

Jozilene, conhecida como tia Jô entre os alunos, trabalha há quatro anos na escola e tinha torcida organizada entre os presentes no teatro

O melhor prato da alimentação escolar do Distrito Federal leva arroz, carne bovina picadinha, sal, alho, cebola, cheiro verde, muito amor e dedicação. A receita de arroz carreteiro com creme de abóbora desenvolvida pela merendeira Jozilene Páscoa Santos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 209 de Santa Maria foi eleita vencedora do concurso Sabor de Escola na manhã deste sábado (3).

Jozilene, conhecida como tia Jô entre os alunos, trabalha há quatro anos na escola e tinha torcida organizada entre os presentes no teatro da Universidade Católica de Brasília (UCB), onde ocorreu a competição. Cerca de 300 estudantes acompanharam a final.

A merendeira conta que decidiu criar a receita ao ver muita carne vermelha e abóbora na dispensa. “Vimos muita proteína no freezer e decidimos usar a criatividade para fazer uma coisa diferente para as crianças. Deu certo. Mas só inscrevi o prato no concurso ao ver a receptividade dele entre os alunos. Todos adoraram”, conta.

Tia Jô e as outras duas vencedoras do concurso ganharam bolsas para cursar gastronomia na UCB – a primeira colocada de 100% e as demais de 50%. Além disso, todas as oito finalistas foram premiadas com um prêmio equivalente aos valores de R$ 8,5 mil, R$ 5 mil e R$ 4 mil, para as três primeiras colocadas, e R$ 2,5 mil para as demais.

O concurso Sabor de Escola valoriza o papel das merendeiras na promoção da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar. Também incentiva preparações que possam inovar os cardápios das escolas. Todas as receitas deveriam conter, obrigatoriamente, ingredientes e produtos adquiridos exclusivamente pelo Programa de Alimentação Escolar do DF (PAE/DF). No total, 160 merendeiras participaram do concurso.

Na avaliação, os jurados, entre eles alunos da rede pública, observaram critérios como a viabilidade, ou seja a possibilidade de replicação da receita em qualquer unidade escolar da rede pública de ensino; e criatividade, que avalia a originalidade e inovação na preparação, além da utilização do máximo de alimentos possíveis presentes no cardápio do PAE-DF.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, foi uma das juradas do concurso e lembrou que a pasta não tem medido esforços para melhorar ainda mais a alimentação escolar. “A gente faz tudo para que o aluno tenha a melhor refeição possível. Hoje temos cinco proteínas, compramos tudo fresquinho da agricultura familiar, agora tem muçarela e manteiga na merenda, queremos introduzir a carne suína”, pontuou. “Nenhuma criança consegue aprender de barriga vazia”.

“Estamos trabalhando para fazer diferença dos nossos alunos”, completou o subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais, Nivaldo Félix. Para incentivar que as receitas sejam replicadas nas escolas púbicas do DF, todas elas serão publicadas em um livro, organizado pela Secretaria de Educação, com foto da idealizadora da receita e também do prato.

Colocação:

1º lugar – Arroz Carreteiro com creme de abóbora – Merendeira Jozilene dos Santos do CEF 209 de Santa Maria

2º lugar – Polenta com Carne Seca – Merendeira Rosilane Batista do CED Vale do Amanhecer

3º lugar – Pizza de Arroz – Merendeira Dioneide Souza da Escola Classe 12 de Sobradinho

4º lugar – Delícia de Abacaxi – Merendeira Lauriane de Lima da Escola Classe de Brazlândia

5º lugar – Abobrinha Recheada com Carne Moída – Merendeira Vilma Pereira da Costa do CEF Queima Lençol de Sobradinho

6º lugar – Peixe ao Creme de Abóbora com Arroz – Merendeira Maria Cristina de Jesus do CEI 05 de Taguatinga

7º lugar – Frango Xadrez – Merendeira Rosilene Bogea de Jesus do EC 431 de Samambaia

8º lugar – Rocambole de Carne Moída – Merendeira Elza Maria Pereira da EC 303 de São Sebastião

As informações são da Agência Brasília

