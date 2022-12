Ceasa abre licitação para sete boxes

Os boxes também estão preparados para colocação de painéis de energia solar e a localização é privilegiada

A Ceasa-DF abriu licitação, na modalidade de pregão eletrônico, para ocupação de sete espaços padronizados e individualizados, mediante Termo de Permissão Remunerada de Uso (TPRU). Os locais são destinados ao comércio em nível de atacado de produtos alimentícios de natureza típica, a exemplo de hortifrutigranjeiros, cereais e pescados.

Ao todo, serão sete pregões (um para cada unidade; do PE nº 18 ao PE nº 24), entre os dias 6 e 9 de dezembro. Todas as unidades estão localizadas no Pavilhão B10/B, com 278,25 m² e pé-direito de aproximadamente 10 metros.

O pavilhão, que conta com acesso a pessoas com deficiência (PcD) nas laterais, tem iluminação em lâmpadas LED e possui estrutura para o reuso d’água, com vistas à irrigação e ao combate a incêndios, visando tanto questões de economia energética quanto questões ambientais.

Os boxes também estão preparados para colocação de painéis de energia solar e a localização é privilegiada, pois há uma pista que conduzirá os motoristas diretamente à Estrutural.

Confira os editais no site da Ceasa, com os dias e horários dos pregões, neste link.

As informações são da Agência Brasília