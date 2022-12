Após fortes chuvas, Ceilândia recebe ações emergenciais de limpeza

No dia 25 de novembro 20 bocas de lobo passaram por desobstrução completa na Via NM3 e Via O5, no lado norte da cidade

Com as fortes chuvas, o programa GDF Presente aumentou o número de ações, principalmente na região da Ceilândia. Desde a última semana de novembro, o projeto executou diversas limpezas emergenciais para garantir a trafegabilidade e a segurança da população.

No dia 25 de novembro 20 bocas de lobo passaram por desobstrução completa na Via NM3 e Via O5, no lado norte da cidade. Nessa quinta-feira (1º), houve a continuidade do trabalho de limpeza de bocas de lobo na Via NM3. Desta vez, seis estruturas passaram pela higienização completa.

“Algumas bocas de lobo estão muito cheias de areia, até o topo mesmo. E o nosso trabalho é tirar o excesso para ter acesso às manilhas e o caminhão poder fazer a desobstrução. Por isso, algumas vezes conseguimos fazer um número alto de limpeza e em outras não”, explica a gerente de Manutenção e Conservação da Administração Regional de Ceilândia, Tatiana Alves Souza.

Ainda no dia 25, um abrigo de ônibus na Via O10 foi limpo para retirar a lama trazida pela chuva. Segundo o coordenador do Polo Oeste 2 do GDF Presente, Elton Walcacer, trata-se de um trabalho rotineiro. “A água da chuva desce pela cidade, levando lama e terra para as áreas residenciais. O nosso trabalho é fazer a limpeza e deixar a cidade agradável aos moradores, evitando também os alagamentos”, explica.

“Até o momento, são ações que ajudaram muito na conservação da cidade. Alguns pontos costumavam alagar e, hoje, não alagam mais justamente pela limpeza das bocas de lobo. Estamos sempre verificando onde o trabalho é necessário”, explica o administrador de Ceilândia, Claudio Ferreira.

Em todas as ações, cerca de 15 reeducandos do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), participaram do serviço, com apoio de caminhões, carroceria e pipa.

