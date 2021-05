Carro capota com duas pessoas na Zona Rural de Planaltina, DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando três viaturas e doze militares

Um carro capotou na tarde deste domingo, 30, na Rodovia DF 128, Zona Rural de Planaltina. Um homem de 46 anos estava dirigindo o veículo. O condutor conseguiu sair sozinho de dentro do carro e aguardou o socorro do lado de fora. Ele foi atendido e avaliado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi constatado não havia necessidade de ir ao hospital.

O mesmo não aconteceu com a passageira que também estava no veículo, uma mulher de 47 anos. Ela apresentava escoriações leves e informou que sentia dores no pescoço e peito, foi atendida e transportada pelo CBMDF para o Hospital Regional de Planaltina (HRP). Estava consciente, orientada e estável.

A retirada do veículo ficou a cargo do proprietário e a cena ficou aos cuidados do PMDF.