Carro cai de viaduto a 10 metros de altura, na BR 251

O motorista, de 23 anos, caiu da altura de 10 metros e foi encontrado pelos profissionais do lado da linha férrea

Na tarde desta quarta-feira (15), um carro caiu do viaduto da linha férrea da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), na BR 252 sentido São Sebastião e Santa Maria. O acidente ocorreu após o veículo bater com a proteção da ponte, por volta das 15h.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros ao motorista, de 23 anos, que caiu da altura de 10 metros. Ele foi encontrado pelos profissionais do lado da linha férrea e saiu sozinho do interior do carro enquanto as equipes se preparavam para descer.

Logo, a vítima mostrou estar consciente, porém um pouco desorientada, com algumas escoriações. Depois de avaliado, o motorista foi transportado para o Hospital de Santa Maria.

A dinâmica do acidente não foi informada até a publicação da matéria.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).