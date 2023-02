Preso terceiro acusado de latrocínio contra o mototáxi

A operação contou com o importante apoio da PCMG, PCGO e PMMG

A Polícia Civil do DF, por meio do trabalho de investigação da equipe da 35ª DP, em continuidade à operação que visou identificar e prender os autores do latrocínio consumado, que vitimou o pastor e mototáxi Sebastião Nelson, empreendeu diligências no norte de Minas, nas cidades de Urucaia, Arinos e Chapada Gaúcha, e logrou prender o terceiro criminoso envolvido no delito.

A operação contou com o importante apoio da PCMG, PCGO e PMMG.



O criminoso preso, velho conhecido da polícia, integra uma organização criminosa responsável por aterrorizar o norte de Minas, tendo como principais atuações a prática de roubos e assassinatos.



A Justiça expediu mandado de prisão preventiva, sendo que o criminoso tentou empreender fuga, entrando em um ônibus de transporte interestadual, toda via não conseguiu escapar ao cerco policial montado, e fora capturado no final da tarde dessa terça-feira (14).