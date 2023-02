PMDF prende homem por porte ilegal de arma de fogo na Asa Norte

A arma de fogo foi recolhida e o homem foi preso e conduzido para a 5ª DP para prestar os devidos esclarecimentos

Na noite de ontem, durante patrulhamento de rotina, policiais militares do GTM23 se depararam com um veículo realizando manobras perigosas com arrastamento de pneu na Asa Norte. A equipe determinou a parada, mas a ordem foi ignorada.

A perseguição começou pela W3 Norte, e o veículo foi interceptado. Nele, a PM encontrou uma arma de fogo do modelo Glock G25, com numeração raspada, e mais 13 munições intactas.

A arma foi recolhida e o homem foi preso e conduzido para a 5ª DP para prestar os devidos esclarecimentos.