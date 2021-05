Acidente fatal na BR 020 resulta em uma vítima

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando três viaturas e treze militares

Um capotamento de veículo aconteceu na tarde deste sábado, 29, na BR 020, próximo ao Alfama, sentido Sobradinho, DF, o acidente resultou em uma vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando três viaturas e treze militares.

A equipe de socorro encontrou um Ford Ka prata capotado no canteiro lateral da via que segue para Sobradinho. Segundo relatos de testemunhas, o veículo trafegava sentido Planaltina quando perdeu o controle, atravessou o canteiro central da rodovia e também a faixa de sentido contrário, vindo a capotar no canteiro lateral.

O condutor, um homem de 32 anos, foi á óbito no local. O passageiro, um senhor, após avaliação dos socorristas, preferiu não ser transportado para o hospital.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.