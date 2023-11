Candangolândia e Samambaia terão trânsitos alterados no fim de semana

Neste sábado (18), devido ao evento em comemoração do 67º aniversário da Candangolândia, as equipes vão atuar na interdição de estacionamentos na Rua dos Transportes

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará algumas alterações nos trânsitos das regiões da Candangolândia e Samambaia durante o final de semana.

Neste sábado (18), devido ao evento em comemoração do 67º aniversário da Candangolândia, as equipes vão atuar na interdição de estacionamentos na Rua dos Transportes, próximo ao Centro de Educação Infantil (CEI) e à Praça dos Estados.

A partir das 8h, a Rua dos Transportes será interditada para o tráfego de veículos. O fechamento ocorrerá entre a Praça dos Estados e a Praça do Bosque. O local será reservado ao desfile cívico-militar previsto para o período das 9h às 12h.

O estacionamento próximo à Praça dos Estados, por sua vez, será destinado aos veículos de transporte escolar. Durante o evento, as equipes de fiscalização de trânsito farão o controle do tráfego na região.

Samambaia

Já no domingo (19), em Samambaia, haverá mais atuação das equipes do Detran e da Polícia Militar do DF (PMDF). A ação corre por conta da Parada do Orgulho LGBTQIA+, cujos participantes se concentrarão a partir das 14h no estacionamento da Feira Permanente de Samambaia Norte, na QN 202.

O evento tem uma caminhada programada para as 18h pela Avenida 200/400 até a Área Especial, na QN 208, próxima ao Supermercado Caíque. Durante esse trajeto, as equipes do Detran da PMDF farão as interdições necessárias para a passagem do público.

As informações são da Agência Brasília