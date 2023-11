GDF divulga calendário de vencimentos do IPVA 2023

A Portaria nº 337, de 14 de novembro de 2023, determina que o IPVA poderá ser pago em até seis parcelas sucessivas e de iguais valores

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta sexta-feira (17), o calendário de vencimentos das parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme o algarismo final da placa do veículo, para o exercício de 2024. A portaria foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

A Portaria nº 337, de 14 de novembro de 2023, determina que o IPVA poderá ser pago em até seis parcelas sucessivas e de iguais valores, não podendo cada valor ser inferior a R$ 50. No caso de o IPVA ser inferior a R$ 100, o pagamento deverá ser feito em cota única.

Confira a tabela com as datas de vencimento das parcelas do IPVA:

As informações são da Agência Brasília