DPDF oferece estágio para estudantes de psicologia e serviço social

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), através da Subsecretaria de Atividade Psicossocial (SUAP), está ofertando seis vagas para estágio em psicologia e serviço social, divididas igualmente.

As oportunidades são para estudantes a partir do 5º semestre. A bolsa é de R$ 900, com vale-transporte de R$ 11 por dia. É necessário ter disponibilidade para estagiar no turno matutino, das 8h às 13h, ou vespertino, das 13h às 18h.

Para participar do processo seletivo, basta enviar o currículo até 1º de dezembro para o e-mail [email protected]. É necessário identificar o assunto da mensagem eletrônica como “estágio psicologia” ou “estágio serviço social”.

