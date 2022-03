Caminhão tomba na BR-251, em São Sebastião

O veículo de grande porte transportava grãos que, com o tombamento, se espalharam por toda a rodovia

Um caminhão tombou na BR-251, na altura do Km 38, na Região do Núcleo Rural Nova Betânia, em São Sebastião.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado por volta das 10h30, o acidente teria sido causado após o caminhão apresentar problemas nos freios.

O veículo de grande porte transportava grãos que, com o tombamento, se espalhou por toda a rodovia.

O motorista, mesmo consciente, apresentava lesões pelo corpo e queixava-se de dor nas costas e foi encaminhado para o hospital.

A via foi interditada até a retirada do veículo e a Polícia Militar do DF (PMDF) acionada para cuidar do local.