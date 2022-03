Inteligência Cibernética da Justiça desmonta tentativa de massacre em escolas do DF

O suspeito detalhou os atos de grave violência e confessou participar de grupos com ideais nazifascistas e antidemocráticos

A Polícia prendeu nesta terça-feira (29), um homem de 20 anos, acusado de planejar massacres em escolas e eventos no Distrito Federal. As autoridades cumpriram um mandado de busca e apreensão na Asa Sul.

O suspeito detalhou os atos de grave violência e confessou participar de grupos com ideais nazifascistas e antidemocráticos.

A ação foi a segunda fase da Operação Shield II. A Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América (U.S. Immigration and Customs Enforcement) e a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations ou HSI), em Brasília, são os responsáveis pelas informações sobre indivíduos com a possível intenção de cometer esse tipo de crime, incluindo massacres escolares.

A Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a investigação preliminar e repassou as informações as autoridades locais.

A equipe designada para realizar o mandado, localizou materiais (fotografias e vídeos) relacionados à pornografia infantil armazenados no celular do suspeito.