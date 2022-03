Gama ganha mais um Wi-fi Social

A cerimônia de inauguração acontecerá amanhã e contará com a presença do secretário de Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo

Na próxima quarta-feira (30), a Avenida Goiás, lote 33B, Cras dos Engenhos das Lajes, no Gama, irá ganhar mais um Wi-Fi Social gratuito.

A cerimônia de inauguração acontecerá amanhã, às 11h, e contará com a presença do secretário de Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo.

O projeto tem como objetivo levar as comunidades carentes da capital, escolas, feiras, rodoviárias, terminais rodoviários, parques, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais, bibliotecas públicas e jardim zoológico a tecnologia.

Ele é o queridinho de todos os brasileiros e ajuda muita gente que não tem um pacote de dados. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação promove a inclusão digital e social da população do Distrito Federal e, desde então, mais de 80 pontos já foram entregues e o projeto já contabilizou mais de 120 milhões de acessos.