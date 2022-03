Brasilienses poderão castrar seus cães e gatos gratuitamente

O Ibram liberou 3,2 mil vagas para a castração gratuita de cães e gatos. As inscrições podem ser feitas pela internet ou de forma presencial

Gabriel de Sousa

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram), iniciou na última segunda-feira (28), a 2º Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022, que abriu 3,2 mil vagas para a castração gratuita de cães e gatos do Distrito Federal. Os animais, conforme informado pelo Jornal de Brasília, serão atendidos entre os dias 5 de abril e 13 de maio, de forma gradual.

Os donos interessados em participar da campanha devem ter mais de 18 anos, e só poderão cadastrar apenas um animal na iniciativa pública. Para realizar a inscrição, os moradores podem realizar as suas inscrições no site do Ibram, ou comparecer presencialmente no Galpão Cultural, localizado ao lado da Administração Regional de Santa Maria.

Na segunda, o órgão abriu as inscrições para gatos e cachorros machos. Hoje, foi a vez de cadelas e felinas fêmeas serem beneficiadas. A lista final dos contemplados será divulgada no dia 4 de abril.

No momento do cadastro, os moradores poderão escolher a clínica em que desejam levar o seu animal de estimação. As vagas estão divididas em quatro estabelecimentos, sendo 1.320 vagas para o Hospital Veterinário de Ceilândia; 1.188 para a Clínica Coração Peludinho, no Gama; 418 para a Clínica Dr. Juzo, em Samambaia e 286 para a Clínica PetAdote, no Paranoá.

Caso o morador selecionado deseje fazer um reagendamento da cirurgia do seu animal, o processo de realocação de data deverá ser feito diretamente com a clínica escolhida. O processo deverá ocorrer dentro de um período de 30 dias anteriores à data inicialmente agendada.

A mudança de data deverá levar em consideração a disponibilidade das clínicas, e caso a instalação não possa realizar o procedimento no novo horário solicitado pelo tutor, o pet acabará perdendo a sua vaga.

Essa é a segunda campanha de castração de animais domésticos que está sendo feita pelo Ibram neste ano de 2022. Em janeiro, 3.236 vagas foram abertas para cirurgias em cães e gatos. Os cadastros foram preenchidos rapidamente, fazendo com que a iniciativa fosse um sucesso e possibilitando a atual segunda leva de inscrições.

Em 2021, o Ibram realizou cinco campanhas de castração, com mais de dez mil animais sendo beneficiados com a cirurgia gratuita. Também foram feitas campanhas de vacinação e vermifugação, que promoveu a saúde de cerca de dois mil pets brasilienses.

Campanha deixa cirurgia mais acessível para moradores de baixa renda

Um dos participantes da última campanha feita pelo Ibram em 2022 foi o estudante Marcos Nailton, de 19 anos. Morador da Estrutural, o jovem levou o gato de sua mãe para ser castrado, e diz que o atendimento na clínica em que foi encaminhado foi rápido e prático.

“Eu achei que a campanha foi um sucesso porque as vagas se esgotaram em muito pouco tempo, e isso mostra que as pessoas realmente se preocupam com a saúde do animal e com o bem estar dele”, conta.

De acordo com Marcos, as iniciativas feitas pelo Ibram permitem que moradores de baixa renda tenham acesso às castrações feitas por veterinários, que muitas vezes acabam sendo um grande peso no bolso dessa população. “Nem todo mundo tem condições financeiras para castrar o seu animal, e com essa campanha realmente se torna mais acessível para todas as pessoas”, observa o morador da Estrutural.

A situação é a mesma de Marcos, que nesta última segunda (28), inscreveu o seu cachorrinho Dobby, de 5 anos, para ser castrado no Hospital Veterinário da Ceilândia. Para o estudante, o dinheiro que seria destinado a uma castração particular, acaba sendo voltado para outras prioridades do seu bichinho, como alimentação e outros cuidados.

“Eu acredito que para as pessoas que tem uma situação mais vulnerável na questão de renda, como no meu caso que moro na Estrutural, se torna mais acessível, até porque temos outras prioridades, como por exemplo a saúde e a comida do animal”, conclui o dono.