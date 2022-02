Caminhão tomba e provoca engavetamento na EPIA Sul

Mesmo com o engavetamento, nenhum motorista se feriu ou precisou de atendimento e encaminhamento hospitalar

Um caminhão que carregava entulhos tombou na EPIA Sul na manhã desta segunda-feira (07). Com o primeiro acidente, vários carros também bateram, provocando um engavetamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do caminhão, que não sofreu nenhuma lesão, não sabe como perdeu o controle do veículo.

Mesmo com o engavetamento, nenhum motorista se feriu ou precisou de atendimento e encaminhamento hospitalar.

Por causa dos acontecimentos, duas faixas da via sentido Brasília foram bloqueadas devido ao vazamento de óleo do caminhão.

