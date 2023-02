Caminhão capota em Sobradinho

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caminhão transportava óleo lubrificante queimado

Um caminhão de porte leve capotou, na tarde desta quarta-feira (22), na BR-020, próximo à quadra 16 de Sobradinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caminhão transportava óleo lubrificante queimado.

O motorista do caminhão, identificado apenas como N.A.S., de 34 anos, e o passageiro, identificado apenas como S.G.S., de 21 anos, não se feriram e não precisaram ser transportado para o hospital.

Para não haver a contaminação do sistema de águas pluviais do local, a equipe de militares precisou conter o óleo com terra.

O caminhão ainda precisou ser reposicionado pelos bombeiros, já que havia risco iminente de incêndio pelo transbordamento de produto inflamável.

A corporação não informou a dinâmica do acidente.