Jovem é morto com tiros nas costas no Itapoã

Na noite de ontem (21), um jovem de 21 anos foi assassinado com dois tiros nas costas, no Itapoã.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima no chão em via pública.

O homem, identificado apenas como R.R.S., chegou a ser atendido pela equipe médica, mas não resistiu.

Ele apresentava duas perfurações nas costas que, de acordo com a corporação, se assemelhavam aos causados por arma de fogo.

As polícias Militar e Civil (PMDF e PCDF) foram acionadas.