Câmeras de segurança flagram três indivíduos furtando R$ 40 mil em cabos em Santa Maria

O proprietário da chácara procedeu ao registro de um boletim de ocorrência, e as autoridades da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estão em plena apuração do incidente

Três suspeitos foram capturados pelas câmeras de vigilância enquanto realizavam o furto de cabos de energia, os quais totalizavam um valor estimado em R$ 40 mil, de uma propriedade rural no Núcleo Rural Saia Velha, situado em Santa Maria, Distrito Federal. A investida criminosa ocorreu nas primeiras horas da madrugada da sexta-feira passada (25). De acordo com o relato fornecido pelo dono da propriedade aos agentes policiais, os três indivíduos conseguiram adentrar ao local e perpetraram o corte nos cabos que alimentam as câmeras de segurança. Apesar disso, algumas câmeras permaneceram operacionais, conseguindo capturar a ação criminosa, que se estendeu por quase duas horas e meia.

Policlínica de Ceilândia passa a oferecer medicamento de pré-exposição ao HIV As imagens registradas revelam os suspeitos ingressando na propriedade e, em seguida, retirando uma extensa quantidade de cabos de energia da subestação pertencente à chácara.