Policlínica de Ceilândia passa a oferecer medicamento de pré-exposição ao HIV

Iniciativa representa a ampliação do fornecimento da estratégia de prevenção combinada ao HIV/Aids na rede pública de saúde do DF

A oferta da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP HIV), um dos métodos de prevenção à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), foi ampliada na rede pública de saúde do Distrito Federal. Além do Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin) e da Policlínica de Taguatinga, já estabelecidos como unidades de referência no tratamento do HIV/Aids, o atendimento passa a estar disponível também na Policlínica de Ceilândia II – ao lado do Hospital Regional da Ceilândia (HRC).

O ambulatório especializado da PrEP na Policlínica de Ceilândia II oferece o serviço desde julho. Os atendimentos acontecem toda quarta-feira, no período vespertino, e o agendamento é feito diariamente na própria unidade. Inicialmente, foram disponibilizadas 120 vagas. Em complemento, como forma de ampliar a oferta na região, a equipe promoveu, neste mês, uma formação para mais de cinquenta profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) acerca da recomendação da estratégia de prevenção à população em situação de vulnerabilidade para o HIV.

No DF, segundo dados do Informativo Epidemiológico do HIV e da Aids, entre 2017 e 2021, o maior percentual de infecção pelo HIV (46,5%) esteve concentrado na população de 20 a 29 anos. A predominância dos casos (44,4%) é de pessoas que se declaram de cor parda. “Nosso esforço é para alcançar essa parcela da sociedade que corresponde ao perfil sob maior risco de infecção por HIV e de desenvolvimento de aids”, afirma o médico infectologista do ambulatório especializado da PrEP na Policlínica de Ceilândia II, Lino Silveira.

Profilaxia Pré-Exposição ao HIV

A PrEP é um medicamento antirretroviral que deve ser ingerido antes da relação sexual, permitindo ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o vírus. O método faz parte de uma das estratégias de prevenção combinada do HIV, que reúne ferramentas biomédicas, comportamentais e estruturais, como o uso de preservativos e lubrificantes, testagem regular e adesão à terapia antirretroviral (TARV) para controlar a infecção, por exemplo.

Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV pode utilizar a PrEP, se prescrito por um profissional de saúde. A ingestão pode ser diária ou sob demanda, conforme orientações médicas. A pessoa que adere à estratégia realiza acompanhamento regular, com testagem para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) – que não são alvos da proteção desse antirretroviral.

“Tendo em vista a epidemia de HIV/Aids, a ampliação da oferta de métodos preventivos é importante para que a população tenha variados mecanismos para se proteger da contaminação por este vírus e por outras ISTs”, afirma a gerente de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis (Gevist), Beatriz Maciel Luz.

Evitar as doenças por meio da proteção

A precaução e o cuidado são os dois maiores pilares que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) busca diante do tema IST/Aids. Anualmente, a pasta distribui uma média de 15 milhões de preservativos masculinos, 400 mil preservativos femininos e gel lubrificante. Um adequado pré-natal também é importante para prevenir que ISTs sejam transmitidas da mãe para o bebê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do uso do preservativo, algumas ISTs contam com vacinas, como é o caso da hepatite B e do HPV. A realização de testagem para o HIV é um direito dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A testagem rápida está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizado no mezanino da rodoviária do Plano Piloto. Para encontrar a UBS de referência, basta acessar o portal InfoSaúde e digitar o CEP.