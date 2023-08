Confira os pontos de atendimento móvel para questões de energia elétrica

A agência móvel permite à clientela acessar todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos

Moradores de Ceilândia Sul podem contar, nesta semana, com a agência móvel da Neoenergia, que estará posicionada no estacionamento do Atacadão Dia a Dia, na QNN 30, desta segunda (28) até sexta-feira (1º/9), das 9h às 17h.

Assim como ocorre nos demais pontos da distribuidora localizados em sete unidades do Na Hora e nas administrações regionais de Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul, o atendimento estará acessível sem necessidade de agendamento, por ordem de chegada.

Também a exemplo desses locais, a agência móvel permite à clientela acessar todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante desta semana.

Agência móvel

→ De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, no estacionamento do Atacadão Dia a Dia – QNN 30, Área Especial, ao lado da Brasal Multimarcas, Ceilândia Sul.

Administrações regionais

Segunda-feira (28)

→ 8h às 12h: Paranoá, Santa Maria e Sol Nascente/Pôr do Sol

→ 14h às 18h: Gama e Lago Norte

Terça-feira (29)

→ 8h às 12h: Arniqueira, Samambaia e Sobradinho

→ 14h às 18h: Recanto das Emas, Sobradinho II e Vicente Pires

Quarta-feira (30)

→ 8h às 12h: Brazlândia e Núcleo Bandeirante

→ 14h às 18h: Ceilândia, Plano Piloto e Park Way

Quinta-feira (31)

→ 8h às 12h: Itapoã, Lago Sul, Sudoeste/Octogonal

→ 14h às 18h: Candangolândia, Cruzeiro, Riacho Fundo e Varjão

Sexta-feira (1º/9)

→ 8h às 12h: Fercal, São Sebastião e SCIA/Estrutural

→ 14h às 18h: Jardim Botânico, Planaltina e SIA.

Com informações da Agência Brasília