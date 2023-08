Centro de Atendimento à Mulher de Planaltina será reinaugurado

Espaço será entregue à população na terça-feira (29) com direito à mesa de café da manhã e consultas médicas

O Centro de Atendimento à Mulher (Ceam) de Planaltina será reinaugurado nesta terça-feira (29), com evento que vai das 9h às 12h. Os atendimentos realizados no local não foram suspensos durante os 30 dias da reforma que incluiu troca dos alambrados, pinturas interna e externa, nova identidade visual, podas e recuperação do jardim, estacionamento e calçadas.

O orçamento dos trabalhos foi de R$ 218 mil por meio da Secretaria da Mulher do DF (SMDF). A abertura contará com o hasteamento das bandeiras pela brigada mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e execução do Hino Nacional. Ainda haverá sorteio de brindes, distribuição de material informativo, banda de música, mesa de café da manhã, consulta com nutricionistas, oficinas e pintura de rosto.

Os Ceams são espaços de acolhimento e atendimento psicológico, pedagógico, social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. As unidades proporcionam o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o empoderamento da mulher e o resgate da cidadania. Todo o acesso é gratuito e o acesso ao serviço independe de qualquer tipo de encaminhamento.

Serviço:

Reinauguração do Centro de Atendimento à Mulher de Planaltina

Endereço: Jardim Roriz, Área Especial, entrequadras 1 e 2, Centro

Data: 29/8

Horário: das 9h às 12h

Mais informações: www.mulher.df.gov.br/ceams/

Com informações da Agência Brasília