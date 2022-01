Calor fica controlado e chuvas aumentam na primeira semana do ano no DF

É importante estar sempre atento aos possíveis perigos e, em casos de emergência e situações de ricos, ligar para a Defesa Civil

O brasiliense enfrentará mais chuvas nessa primeira semana de 2022. O calor, entretanto, estará controlado, com uma máxima de 27º. O céu deve ficar nublado e o tempo instável nesta segunda-feira, 3.

Os dados são do Inmet e apontam que, no plano piloto, a temperatura deve ficar em 25ºC. A mínima é de 18º na região central e 19º nas demais. Graças as chuvas, a umidade do ar segue elevada e fica entre 55% e 95% nesta segunda.

A temperatura vêm subindo na capital federal e deve permanecer assim, o calor, no entanto, não deve atrapalhar nas chuvas, visto que a água não deve parar de cair no período chuvoso do ano.

É preciso atenção

Apesar da boa umidade e outras vantagens que as chuvas trazem, riscos também vêm junto. Galhos de árvore, corte de energia, alagamentos, descargas elétricas podem acontecer durante esse período.

Por isso, é importante estar sempre atento aos possíveis perigos e, em casos de emergência e situações de ricos, ligar para a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

Quando houverem rajadas de vento, não se abrigue debaixo ou próximo de árvores, elas podem cair. Já sob o risco de descargas ou quedas de energia, estacione seu veículos longe de torres de transmissão ou placas de propaganda. Desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.