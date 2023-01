BRB convoca analistas de TI e zera cadastro reserva

A carga horária de trabalho para o cargo de analista de TI é de 30 horas semanais, e o salário é de R$ 9.035,18

O BRB convocou mais 74 candidatos aprovados no concurso para analista de TI, realizado em 2021. Com isso, o cadastro reserva fica zerado.

Os novos candidatos se juntarão aos 145 aprovados já chamados. No total, mais de 6 mil pessoas concorreram ao certame, que ofereceu 100 vagas para preenchimento imediato. A nova convocação será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (31).

“O BRB tem hoje mais de 5 milhões de clientes e está presente em 92% do território nacional. Com a chegada desses novos profissionais, vamos fortalecer nosso time de TI, potencializando o desenvolvimento de soluções tecnológicas que forneçam ao banco todo o suporte necessário para a expansão e o crescimento planejado”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os convocados serão submetidos aos exames previstos em edital e deverão apresentar a documentação solicitada no prazo estipulado. Finalizadas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os convocados passarão pelo processo de integração.

A carga horária de trabalho para o cargo de analista de TI é de 30 horas semanais, e o salário é de R$ 9.035,18.

Além de convocar todos os aprovados, o BRB pretende lançar mais um concurso público, também para o cargo de analista de TI, no mês de julho deste ano. Será o sexto certame em apenas cinco anos.

Desde 2019, o BRB já realizou cinco concursos públicos. O último, com provas realizadas em novembro de 2022, contou com mais de 61,6 mil candidatos inscritos para disputar 500 vagas para o cargo de escriturário, porta de entrada da carreira bancária.

Nos últimos três anos, foram convocados 984 aprovados para os cargos de escriturário, analista de TI, engenheiro de segurança do trabalho, advogado e médico do trabalho.

As informações são da Agência Brasília