Projeto Parque Educador abre inscrições em fevereiro

E se as enormes áreas verdes do DF, também conhecidas como unidades de conservação, se transformassem numa extensão das salas de aula?

A proposta do projeto Parque Educador é fazer com que as enormes áreas verdes do DF, também conhecidas como unidades de conservação, se transformassem numa extensão das salas de aula. As inscrições para o projeto estarão disponíveis entre o dia 1º e 24 de fevereiro, são aceitos alunos de todas as séries e modalidades de ensino. Os representantes das escolas que quiserem participar devem acessar o site do Instituto Brasília Ambiental e preencher o formulário.

Uma iniciativa realizada em parceria entre as secretarias de Educação, Meio Ambiente e Proteção Animal e o Brasília Ambiental, o projeto é desenvolvido desde 2018. Na prática, funciona com visitas guiadas dos alunos das escolas públicas aos espaços, num verdadeiro intensivão a céu aberto cercado de natureza por todos os lados.

“A ideia da ação é possibilitar essas experiências ecopedagógicas nas unidades de conservação do Brasília Ambiental, fazendo com que os alunos tenham esse contato com a natureza”, resume o coordenador do projeto, Luiz Felipe Blanco de Alencar. “Infelizmente, os jovens estão afastados dos parques, da natureza, em função da urbanização dos espaços na cidade.”

Os encontros são realizados em seis parques ambientais do DF: Estação Ecológica Águas Emendadas/Parque Ecológico Sucupira (Planaltina), Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico Três Meninas (Samambaia), Parque Ecológico Saburo Onoyama (Taguatinga), Parque Ecológico do Riacho Fundo e Monumento Natural Dom Bosco/Centro de Práticas Sustentáveis (CPS).

As atividades são coordenadas por professores e educadores ambientais capacitados para desenvolver ações ecopedagógicas e lúdicas que abordam as temáticas ambientais e patrimoniais. Mais do que normal e significativo que assuntos básicos envolvendo o meio ambiente, como água, cerrado, diversidade, sustentabilidade, mudanças climáticas, os animais e o habitat em que eles vivem, fazem parte das brincadeiras e aulas ao ar livre. A própria natureza e seus exuberantes atrativos são os melhores tutores da garotada.

“A perspectiva do projeto não é tão conteudista porque é um assunto muito abordado nas escolas, mas [trata-se] de mostrar na vida real, como funciona a fotossíntese, por exemplo”, destaca Luiz Felipe. “Nossa ideia é complementar esse conhecimento que o aluno traz da sala de aula, levando para a prática dentro do parque.”

As escolas podem se inscrever em duas modalidades, ou seja, participando por meio de um pacote de dez encontros por semestre ou em quatro visitas. Em 2022, mais de 4 mil alunos participaram do projeto Parque Educador. Ao todo, 350 inscrições foram realizadas, com 120 escolas selecionadas.

Com informações da Agência Brasília