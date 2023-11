BRB alavanca mercada imobiliário do DF

Os números positivos do setor são coerentes com os resultados do banco, que conquistou a liderança no financiamento imobiliário no DF

A incorporação imobiliária vive ciclo virtuoso no Distrito Federal, com aumento continuado no volume de lançamentos e vendas. 2023 será mais um ano de expansão, mantendo a trajetória observada nos últimos quatro anos em que, mesmo no cenário desafiador da pandemia da covid-19, a oferta e comercialização de imóveis tem sido positiva. Nesse movimento, que gera emprego e renda para a população e transforma em realidade o sonho da casa própria, o financiamento imobiliário tem papel decisivo: no DF, a atuação do Banco de Brasília (BRB) tem alavancado o desempenho do mercado imobiliário, pela oferta de crédito para a produção e aquisição.

A trajetória virtuosa do mercado imobiliário do DF nos últimos anos, que reverteu grande parte das perdas enfrentadas durante a crise registrada entre 2014 e 2017, encontra no BRB seu principal apoiador. Os números positivos do setor são coerentes com os resultados do banco, que conquistou a liderança no financiamento imobiliário no DF: o BRB detém 56,5% de participação no segmento, com uma carteira superior a R$ 12 bilhões em todo o Brasil.

No DF, o banco acumula carteira de R$ 1,6 bilhão em crédito para a produção, sendo parceiro em mais de 31 empreendimentos. Sua atuação não se traduz apenas em números, mas também, em um esforço qualificado para a redução da burocracia e melhoria das condições para o empreendedor e o comprador de imóveis. De 2019 para cá, o BRB apostou na ampliação e qualificação continuada de sua equipe e na melhoria de processos internos, aperfeiçoando seus serviços e transformando a experiencia dos seus clientes, incluídas as empresas do setor.

A parceria tem dado frutos: de janeiro a setembro, incorporadoras e construtoras associadas da ADEMI DF lançaram 23 empreendimentos, o equivalente a 533 mil metros quadrados, nas diversas regiões do DF e atendendo a todas as faixas de renda da população. A atividade imobiliária tem impacto positivo sobre a economia do DF e a vida do cidadão: cada novo empreendimento significa a geração de postos de trabalho novos por ao menos três anos, assim como a venda de produtos em diversos segmentos da indústria desde o material de construção até os itens necessários à organização da moradia como eletrodomésticos, móveis etc.

Com sua atuação, o BRB tem estimulado o mercado imobiliário, contribuindo não apenas para a melhoria da condição de vida das famílias, como também com a economia do DF. a atuação do banco gera riquezas, desenvolvimento e bem-estar. A ADEMI DF reconhece sua importância para a construção dos avanços que mantém o Distrito Federal no caminho do desenvolvimento com inclusão social.