CLDF discute aumento de pessoas em situação de rua no DF

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), aprovou a criação de uma subcomissão para estudo e avaliação do aumento de pessoas em situação de rua na capital.

A proposta do Vice-Presidente da Casa, o deputado distrital Ricardo Vale (PT), foi aprovada na comissão e objetiva subsidiar um posicionamento do Legislativo sobre a problemática.

“Precisamos entender esse fenômeno, conversar com essas pessoas, especialistas da assistência social e propor meios de conter essa curva de crescimento”, defendeu Vale, que já havia provocado o debate do tema no Plenário da CLDF.

O distrital também ressaltou a importância do papel fiscalizador da Casa e observou que há um clima de animosidade em algumas regiões de Brasília.

“Em algumas áreas os moradores ficam com medo e não podemos aceitar essa desumanização de quem está nas ruas, precisamos oferecer alternativas de apoio para a reintegração social. Não é admissível que a Capital Federal aceite pacificamente essa situação. Precisamos dar o exemplo em políticas públicas e cidadania”, defendeu Ricardo Vale. Com a aprovação, os distritais Ricardo Vale (PT), Fábio Félix (PSOL) e João Cardoso (Avante) vão conduzir os trabalhos da subcomissão.