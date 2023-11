Unidade móvel de castração percorrerá regiões administrativas

Um trailer vai atender a população em geral, enquanto o outro será destinado a grandes plantéis – ONGs e protetores independentes com mais de dez animais

Nesta sexta-feira (10) e sábado (11), a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema-DF) fará os primeiros agendamentos do projeto Castra DF, que promove castração gratuita de cães e gatos, de forma itinerante. A ação também oferece cursos profissionalizantes voltados para esse segmento.

Serão dois trailers e uma carreta rodando por todo o DF. Um trailer vai atender a população em geral, enquanto o outro será destinado a grandes plantéis – organizações não governamentais (ONGs) e protetores independentes com mais de dez animais. A primeira região a receber o projeto será Planaltina. Por lá, um dos trailers do programa ficará estacionado, nos próximos dois meses, no Parque Ecológico Sucupira.

“A castração é o método mais eficiente e ético para lidar com o problema de ninhadas não desejadas, evitando uma série de problemas ambientais”, pontua o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes. “Além disso, a castração cirúrgica traz inúmeros benefícios para a saúde dos animais.”

Cirurgias

Serão oferecidas mil vagas para a região – 600 para cães e 400 para gatos. O cadastro para as cirurgias será realizado presencialmente, a partir das 8h, até acabarem as vagas. O cadastro não garante a vaga, e o resultado final com a lista dos contemplados, bem como as datas das cirurgias, será publicado até o dia 13 no site da Sema.

“Esta iniciativa, além de reforçar o compromisso da Secretaria do Meio Ambiente em defesa dos animais, reflete também todo o cuidado do GDF com os protetores, que se dedicam diariamente a esta nobre causa”, reforça a subsecretária de Proteção Animal da Sema, Edilene Cerqueira.

As cirurgias serão realizadas entre os dias 14 deste mês e 30 de dezembro, de segunda a sábado, das 8h às 17h. Poderá ser agendado um animal por CPF, e o cadastro é exclusivo para moradores do Distrito Federal. Posteriormente, o projeto Castra-DF seguirá para outra região administrativa a ser divulgada em breve pela Sema.

Procedimentos

No dia marcado para a cirurgia, o pet vai passar por exames de sangue e cardiológico, para verificar sua saúde. Não haverá custo para o tutor. Caso o animal esteja apto, será submetido ao procedimento. Porém, se for detectado qualquer problema de saúde, a castração será cancelada, e o tutor, orientado a procurar o Hospital Veterinário Público (Hvep) ou médico-veterinário de sua preferência.

Exclusiva para o atendimento de grandes plantéis, (grupos de mais de dez animais), essa unidade móvel tem a previsão de circular pelo DF a partir do dia 13. Serão 25 castrações por dia, em média. A ONG ou protetor independente que possui mais dez animais e que ainda não tem o cadastro na Sema poderá fazê-lo pelo site da secretaria.

Carreta profissionalizante

O Castra DF também terá uma carreta que vai levar à população cursos profissionalizantes na área pet. Serão oferecidos cursos de banho, tosa, estética de pets, administração e gestão de pet shops, hospedagem de pets, confeitaria para pets, cuidador e passeador de cães.

Os cursos serão ministrados presencialmente e transmitidos ao vivo pelo canal da Sema no YouTube. Moradores do DF que tiverem interesse em participar poderão se cadastrar, a partir do dia 13, presencialmente, no Parque Sucupira, em Planaltina. A capacitação está prevista para começar no dia 20.

Serviço:

Site da Sema: https://www.sema.df.gov.br/

WhatsApp: (61) 98203-9251

As informações são da Agência Brasília