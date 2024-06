Brasília sedia dois campeonatos de boxe na Arena BRB Nilson Nelson

Brasília vai receber dois importantes eventos de boxe em junho: o Campeonato Brasileiro Elite de Boxe e o Grand Prix Internacional. Ambos serão realizados na Arena BRB Nilson Nelson com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF). Esses eventos são as últimas competições antes da participação dos atletas nas Olimpíadas de Paris 2024. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis no link.

O Campeonato Brasileiro Elite de Boxe começou nesta terça-feira (11), e terá suas finais programadas para o próximo domingo (16). Esta será a maior edição da principal competição de boxe no Brasil, contando com a participação de 195 boxeadores de 25 estados. A competição inclui 13 categorias, com cada estado sendo representado por um atleta em cada categoria.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou a importância do evento para a promoção do esporte na região. “O Campeonato Brasileiro Elite de Boxe e o Grand Prix Internacional em Brasília reforçam nosso compromisso em apoiar eventos esportivos de grande porte, proporcionando aos atletas uma plataforma para se prepararem para competições internacionais”, afirmou.

Grand Prix Internacional de Boxe

Após o Campeonato Brasileiro, Brasília sediará a segunda edição do Grand Prix Internacional de Boxe, de 18 a 22 de junho. Este evento será um teste final na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As informações são da Agência Brasília.

Os 10 boxeadores brasileiros que representarão o país nas Olimpíadas estarão competindo, incluindo nomes como Caroline Almeida (50 kg), Tatiana Chagas (54 kg), Jucielen Romeu (57 kg), Beatriz Ferreira (60kg), Bárbara Santos (66 kg), Michael Trindade (51 kg), Luiz Gabriel Oliveira (57 kg), Wanderley Pereira (80 kg), Keno Marley (92 kg) e Abner Teixeira (acima de 92 kg).

O presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Marcos de Brito, destacou a importância do Grand Prix Internacional na preparação olímpica. “É uma oportunidade crucial para os atletas ajustarem suas estratégias para Paris. O evento demonstra ao público que o boxe é acessível a todas as idades e não é violento, mas sim um esporte que valoriza técnica e tática, representando o boxe olímpico”, disse.

Programação

11 a 15 de junho – Campeonato Brasileiro de Boxe Elite

→ Abertura ao público: 9h30 (Portão 4)

→ Lutas: 10h-12h e 14h-22h

16 de junho – Finais do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite

→ Abertura ao público: 16h30 (Portão 4)

→ Lutas: 17h-22h

19 e 20 de junho – Grand Prix Internacional de Boxe

→ Abertura ao público: 13h30 (Portão 4)

→ Lutas: 14h-22h

22 de junho – Finais do Grand Prix Internacional de Boxe

→ Abertura ao público: 13h30 (Portão 4)

→ Lutas: 14h-22h

Ao chegar na Arena Nilson Nelson é necessária apresentação do QR Code gerado no momento do cadastro.