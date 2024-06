Restaurantes comunitários servem sopas e caldos para esquentar população em noites frias

O mês de junho contará com sopas e caldos no cardápio de jantar dos restaurantes comunitários. O Governo do Distrito Federal (GDF) tomou a medida, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), que visa esquentar a população nas noites frias de inverno. Atualmente, o jantar está disponível em cinco unidades, ao custo de R$ 0,50, das 17h às 19h – Arniqueira, Itapoã, Planaltina, Recanto das Emas e Sol Nascente/Pôr do Sol.

Os pratos começaram a ser servidos no começo deste mês e vão estar disponíveis nos dias 12, 20, 23, 24 e 28. O cardápio inclui caldo de mandioca com carne bovina, caldo verde com frango e batata, caldo de feijão, macarrão e carne, caldo de mandioca com frango, e sopa de frango, macarrão e legumes. Acesse aqui o cardápio mensal dos restaurantes comunitários.

Ao custo total de R$ 2, o cidadão se alimenta nas três principais refeições do dia de forma saudável e equilibrada, sendo R$ 0,50 o café da manhã, R$ 1 o almoço e R$ 0,50 o jantar. De janeiro a maio deste ano, já foram servidas 5.457.989 refeições, incluindo todos os restaurantes comunitários. As unidades com maior distribuição são a de Planaltina, Arniqueira, Sol Nascente, Ceilândia e Recanto das Emas.

A subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Vanderlea Cremonini, destaca a importância de oferecer refeições nutricionalmente equilibradas a toda a população do DF. “Todas as nossas sopas e caldos contam com proteínas, tanto a carne bovina ou o frango desfiado ou em pedaços, junto a carboidratos, que podem ser macarrão ou até mandioca e batata, que dão uma encorpada na refeição. Complementamos com legumes mais leves, que enriquecem a comida”, explica.

“A sopa é uma refeição afetiva, que combina com o frio e dá aquele quentinho no coração. Buscamos trabalhar a humanização nos restaurantes comunitários para que os espaços sejam um ambiente familiar, em que pais e filhos vão para comer uma refeição saborosa e equilibrada”, observa Cremonini.

Para os vizinhos Francisco Sales de Souza, 33 anos, e Renato Limeira da Silva, 53, a diversificação do cardápio é muito bem-vinda. Os dois estão desempregados e, caso não tivessem acesso aos restaurantes comunitários, teriam dificuldades para manter a alimentação. “Eu já fui em todos, praticamente: Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Itapoã… E sou feliz assim, pago pouco e como muito bem”, revela Francisco.

“Eu venho a pé para cá (unidade de Arniqueira). Tenho cadastro aqui, então não pago. Acho ótimo. A comida é gostosa e saudável. O que a acho bom porque minha pressão estava muito alta e aí não posso exagerar nas coisas”, comenta Renato.

Quem também utiliza o restaurante comunitário de Arniqueira com frequência é a auxiliar de limpeza Francisca Moura, 54. Ela garante a janta e o almoço do dia seguinte, uma vez que é permitido que cada cidadão compre até duas refeições. “Com o preço das coisas ultimamente, fica difícil manter as contas em dia. Então, eu venho para cá depois do trabalho, janto e já compro o do outro dia. Assim vou economizando e conseguindo manter a casa”, diz ela, que mora com a filha, que está desempregada, e a neta.

Suporte

A meta do GDF é que todos os restaurantes comunitários ofereçam café, almoço e jantar e que funcionem de domingo a domingo, incluindo feriados. A ampliação é executada conforme a renovação e mudança nos contratos da Sedes-DF, gestora dos restaurantes, com as empresas terceirizadas responsáveis pela produção de alimentação do equipamento. À medida que forem vencendo os contratos antigos, todos os novos passarão a prever as três refeições e abertura de domingo a domingo.

Ainda neste ano outros dois restaurantes comunitários serão inaugurados. Um está localizado no Varjão, com emprego de R$ 6,6 milhões para servir aproximadamente 2,4 mil refeições por dia. O outro, no Setor de Expansão, em Samambaia, ao custo total de R$ 7,5 milhões, deve disponibilizar 5.150 refeições diariamente. As duas novas unidades serão entregues à população já com horário ampliado, de domingo a domingo, e com o café, almoço e jantar previstos no cardápio.

Desde o início de maio, os 16 restaurantes comunitários do Distrito Federal ofertam gratuitamente todas as refeições para pessoas em situação de rua. Esse público é acompanhado pelas equipes de Abordagem Social desde 2020, com garantia do almoço nos equipamentos. Com o decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha, os restaurantes também passaram a oferecer café da manhã e jantar, conforme capacidade de atendimento de cada unidade.

“As pessoas em situação de rua são as que mais sofrem os impactos das baixas temperaturas”, enfatiza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “Nós já começamos a enfrentar essa questão com a refeição gratuita à população de rua em qualquer restaurante comunitário. Providenciamos também o cardápio deste mês com sopas e caldos, por serem nutritivas e manterem a temperatura corporal por mais tempo em dias frios. E seguimos atentos ao alerta da Defesa Civil para o caso de propormos ações mais incisivas.”

Veja o endereço e as refeições servidas em cada Restaurante Comunitário

Café da manhã, almoço e jantar

– Arniqueira (QS 9 Avenida Águas Claras, Lote 3)

– Planaltina (Setor Recreativo e Cultural –Módulo Esportivo – Via WL 1-a/NS)

– Recanto das Emas (Av Recanto das Emas – Ǫuadra 205 -Lote 01)

– Sol Nascente/Pôr do Sol – Unidade II (Ǫuadra 105, conjunto O, AE 1, trecho 02)

– Itapoã (Ǫuadra 61 – Área Especial – Entre Conjuntos D/E, Condomínio Del Lago)

Café da manhã e almoço

– Brazlândia (Ǫuadra 36 – Área Especial nº 01 – Vila São José)

– Ceilândia (CNM 01 – Bloco 01 – Lote 01 – Ceilândia Centro)

– Estrutural (Ǫuadra 14 – Área Especial – Vila Estrutural)

– Paranoá (Ǫuadra 2 – Lote A – Feira Livre – ÁreaEspecial)

– Samambaia (ADE/S – Conjunto 15 – Lotes 01/02 – às margens da BR-061)

– São Sebastião (Centro de Múltiplas Atividades – Lote 02 – próximo à administração regional)

– Sobradinho (AR 13 – Área Especial 08 – Ǫuadra 03 – Setor Administrativo)

– Sol Nascente/Pôr do Sol (ǪNR 01, Área Especial nº 2, Ceilândia Norte)

Almoço

– Gama (Setor Central – Área Especial – Complexo Esportivo do Gama – Estádio Bezerrão)

– Riacho Fundo II (Ǫuadra 10 – Conjunto 01 – Lote 01)

– Santa Maria (Avenida Alagados – Área Central – junto ao prédio da administração regional)

*Com informações da Agência Brasília