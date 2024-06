Via de acesso da Epig à Epia é reaberta para os motoristas do DF

Após mais de um mês de interdição, a alça de acesso da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) foi reaberta para os motoristas do Distrito Federal.

Os condutores que se deslocam do Plano Piloto em direção ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) e à parte norte do Distrito Federal voltaram a utilizar a alça, facilitando o trânsito na região. As autoridades locais também anunciaram que todas as faixas de rolamento da Epig, no sentido Taguatinga, devem ser liberadas nos próximos dias.

A intervenção na Epig inclui a substituição do asfalto por pavimento rígido nos dois sentidos da estrada, uma obra que teve um custo de R$ 156 milhões aos cofres públicos. O governo local afirmou que a obra visa proporcionar um deslocamento mais seguro, eficiente e confortável para cerca de 25 mil motoristas que transitam diariamente pela via.

Os trabalhos estão sendo realizados em seis trechos. O primeiro trecho, que se estende entre a interseção da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e a Epig, envolve a criação de um corredor exclusivo para o BRT, a construção de dois viadutos, ciclovias, e inclui obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e instalação de mobiliário urbano.