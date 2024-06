Laboratório Júnior de Inovação e Tecnologia da DPDF comemora um ano com o desenvolvimento de diversos produtos inovadores

O Laboratório Júnior de Inovação e Tecnologia (LJIT) da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) comemorou um ano com o desenvolvimento de diversos produtos inovadores. Sessenta e quatro universitários de Tecnologia da Informação participaram do projeto, que tem como intuito potencializar a eficiência e a acessibilidade dos serviços prestados pela instituição.

Entre os produtos desenvolvidos estão ferramentas tecnológicas que facilitam o atendimento ao público, soluções que melhoram a gestão interna e plataformas que promovem a educação em direitos. Os estudantes foram selecionados por meio de parceria firmada com instituições de ensino superior em benefício da evolução dos universitários e de novas perspectivas tecnológicas para o sistema de Justiça. O objetivo é estabelecer uma cooperação acadêmica no âmbito do ensino tecnológico, construindo uma interface colaborativa na pesquisa e extensão.

Promovido pela DPDF, juntamente com a Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur/DPDF), a Unidade de Inovação, Tecnologia da Informação e Comunicação da DPDF (SITIC/DPDF) e a Ouvidoria da DPDF, o Laboratório Júnior de Inovação e Tecnologia também se destaca como um centro de capacitação e educação, oferecendo aos universitários uma formação completa, não apenas em habilidades técnicas, mas também em direitos e cidadania, capacitando os jovens profissionais para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuindo para a formação de uma sociedade mais informada e consciente de seus direitos.

A iniciativa amplia o Programa de Interação Acadêmica da DPDF, que conta com as maiores faculdades e instituições de ensino da área jurídica, ampliando a discussão acerca de um novo cenário para o sistema de Justiça e efetivando a participação dos estudantes em atividades articuladas com as universidades em busca da valorização dos futuros profissionais.

Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a comemoração do primeiro ano do Laboratório Júnior de Inovação e Tecnologia da DPDF é um momento de reconhecimento das importantes conquistas e inovações alcançadas. “O laboratório desempenha um papel crucial na modernização dos serviços da instituição, aumentando a eficiência, a acessibilidade e a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos, além de promover a capacitação de jovens profissionais e estabelecer parcerias estratégicas que beneficiam toda a sociedade”, comemorou.

O Defensor Público e diretor da Easjur/DPDF, Evenin Ávila, reforça que o LJTI não apenas representa um avanço tecnológico, mas também uma transformação no modo como a DPDF opera e interage com a comunidade, sendo um catalisador de mudanças, transformando a maneira como a instituição se conecta e serve à comunidade. “A iniciativa potencializa a eficiência dos serviços prestados, aumenta a acessibilidade, desenvolve produtos inovadores, capacita jovens profissionais, promove a cultura de inovação e gera impactos sociais significativos”, pontuou.

Para o Defensor Público responsável pelo LJIT, Alberto Amaral, em um ano de existência, o espaço consolidou uma iniciativa inovadora no âmbito da DPDF, voltada para capacitar novos valores e gestar a imprescindível interação entre o jurídico e os sistemas de tecnologia da informação. “Por outro lado, ao desenvolver produtos com ênfase na atividade defensorial e na promoção de acesso à Justiça, ampliam-se as possibilidades de intervenção em prol das comunidades carentes do DF, essenciais para a instituição e necessárias para a diminuição das desigualdades sociais”, justificou.

Produtos desenvolvidos

Easjur/EAD

Novo Easjur Eventos

Assistente virtual/Chatbot Cora

Revista da DPDF/atualização do site

Sistema do Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) de Custódia e presos provisórios

Solicita DPDF GLPI

Documentação do Novo SOLAR

Urna-Digital DPDF

App DPDF

E-Clipse: gerenciamento do estágio probatório Corregedoria

Novo Front End do SOLAR: tela PJe e melhorias

Módulo CRC/Solar: auxílio para consultas internas no atendimento

App Patrimônio

Assistente virtual Novos Estagiários”

Assistente virtual Cora IA – 2ª versão

Assistente virtual “Ajuda Servidor SOLAR”

Controle de Ponto de Estagiários do LJIT

Estudos e desenvolvimento de ferramentas em Inteligência Artificial para atividade-fim

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal