Brasília recebe Encontro Nacional de Colecionadores em evento gratuito e aberto ao público

Para os apaixonados em comprar, vender e trocar moedas, cédulas e selos antigos está chegando a hora de se divertir na capital. O momento é de rever amigos e passear com toda a família no Encontro Nacional de Colecionadores, promovido em comemoração aos 25 anos de história da Loja do Colecionador. Cerca de 50 expositores de todo o país irão participar do evento que acontece nos dias 05 e 06 de novembro, no Hotel Mercure Líder. Entre as coleções é possível encontrar as tradicionais, escassas e até as mais raras moedas e cédulas antigas, selos, cartão-postal, canetas, carrinhos dentre outros. A programação é variada desde o lançamento do novo “Catálogo de Moedas 2022 – BENTES” até oficinas para os pequenos.

“Estamos muito animados em proporcionar esse evento para os apaixonados por moedas, cédulas e selos, além de ser um momento de diversão para toda a família. O evento é importante, pois cerca de 50 expositores estarão conosco proporcionando momentos muito ricos de conhecimento, e claro, venda, troca e compra de artigos de coleção”, explica Gilberto Cavalini, organizador do evento.

Após o credenciamento dos participantes e a abertura ao público na sexta (9h), às 10h haverá o Lançamento do novo Catálogo de Moedas 2022 – BENTES . No mesmo horário, haverá a oficina para as crianças “Dinheiro no Tempo – Arte Mirim”, uma contação de história com brincadeiras artísticas para fixação dos principais elementos da história do dinheiro, com a publicitária Telma Cristina Soares. Ela voltará às 15h para repetir a oficina.

“A oficina será baseada no livro ARTE MIRIM – DINHEIRO NO TEMPO – história do dinheiro com arte e diversão para crianças, livro de minha autoria ainda em versão experimental. Esperamos ter um grupo máximo de 20 crianças de 8 a 12 anos nos dois horários. Espera-se um despertar do olhar infantil para a riqueza contida na história do dinheiro e seu conteúdo como valor cultural. Nuances de conhecimentos monetários, educação financeira e colecionismo”, conta Soares.

Já no sábado, após a abertura do público, o destaque do dia é para a palestra “Como surgiu o dinheiro?” com José Gomes do Nascimento. Às 10h30 e 15h, o historiador e pedagogo explicará a história e curiosidades importantes sobre a origem do dinheiro, além da sua evolução. “Nesse sentido, por meio de brincadeiras e entrega de brindes, também problematizarei os tipos de dinheiro e a importância de cuidar bem dele. Por fim, farei uma brincadeira chamada “Cara-Coroa”, que premiará o vencedor com um super kit da Numismática Completei”, explica.

O evento seguirá todos os protocolos de segurança, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o oferecimento de álcool em gel para todos os participantes.

25 anos de história

A loja do Colecionador surgiu de uma paixão do Gilberto Bailão, servidor público, natural de Itaberaí-GO, que se mudou para Brasília em 1973 e colecionava moedas e cédulas. E em 1996, realizou o seu sonho, fundando sua empresa com sede no Brasília Rádio Center (antiga casa da banha). Desde então, vem trabalhando para difundir a cultura numismática e filatélica entre as pessoas (jovens e adultos) e principalmente com seus filhos, que atualmente estão na Gestão e Sociedade da Empresa, Gilberto e Marina Cavalini.

“O evento também é importante, pois em dezembro, meu pai completa 80 anos. A paixão dele pelo assunto também nos motivou a querer trabalhar com o colecionismo. O evento marca esse ciclo importante. E será a primeira vez que organizaremos um evento como esse com o nosso jeito, a expectativa é alta”, conclui Gilberto Cavalini, que espera receber mais de 400 pessoas no evento.

Programação:

Sexta-feira (05/11):

09h – Abertura do Encontro e acesso ao Público

10h– Lançamento do novo Catálogo de Moedas 2022 – BENTES

10h – Oficina infantil – Dinheiro no Tempo – Arte Mirim (Telma)

12h – Almoço livre

15h – Oficina infantil – Dinheiro no Tempo – Arte Mirim (Telma)

17h – Cerimónia dos 25 anos da Loja do Colecionador

18h – Encerramento das Atividades na Feira

Sábado (06/11):

09h – Abertura do salão ao Público

10h30 – Oficina infantil – Como surgiu o dinheiro? (José Gomes)

11h – Cerimônia de Agradecimento

12h – Almoço livre

15h30 – Oficina infantil – Como surgiu o dinheiro? (José Gomes)

18h – Encerramento das Atividades na Feira

Serviço

Encontro de Colecionadores Filatélicos e Numismáticos de Brasília

Data: Sexta e sábado, 05 e 06 de novembro

Hora: 09h às 18h

Local: Hotel Mercure Líder – ao lado da torre de TV / Setor Hoteleiro Norte

Entrada: gratuita

Mais informações – (61) 99333-9413