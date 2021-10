Casamento comunitário: inscrições abertas para cerimônia gratuita no DF até 5 de novembro

Iniciativa realizada por Pedro Marra Cerimonial, fundador da plataforma Noiva e Música, contemplará cinco casais na edição de 2022

A troca de alianças na igreja é o sonho de vários casais. Imagine a possibilidade de ganhar uma cerimônia religiosa com toda a estrutura, incluindo os trajes dos noivos. Essa é a proposta do Casamento Comunitário Noiva e Música, projeto de Pedro Marra Cerimonial, realizado com apoio de parceiros. Para a edição de 2022, a iniciativa, que está com inscrições abertas até o dia 05 de novembro, contemplará cinco casais que sonham em trocar os votos na Igreja Católica.

A cerimônia será realizada no Santuário São João Bosco, em Brasília (DF), com previsão para o dia 22 do próximo mês de janeiro. A oportunidade inclui o vestido da noiva (além de maquiagem, cabelo e buquê), o traje do noivo, lapelas, a decoração do templo, cerimonial, e trilha sonora. Para eternizar o momento, fotografia e filmagem também estão inclusas. Todos os detalhes são oferecidos de forma gratuita por parceiros do Noiva e Música.

“Reunimos algumas das melhores empresas do ramo de casamentos em Brasília que vão oferecer seus produtos e serviços de forma gratuita em prol da comunidade, mostrando que estamos na igreja para respeitar o sagrado e ainda celebrar a união dos casais”, conta Pedro Marra Cerimonial. “Tanto a preparação quanto o dia nos emocionam muito. Poder entregar um casamento para quem, por um motivo ou outro não pôde ainda realizar este sonho, é o que motiva todo o nosso time de fornecedores parceiros.”

Casamento Comunitário Noiva e Música 2019. Foto: Casal Nogueira

Para concorrer à oportunidade, é preciso preencher uma ficha de inscrição no site do projeto (noivaemusica.com.br/casamento), e contar a história do casal em até 5 mil caracteres, por e-mail. As histórias devem carregar valores como emoção, verdade, humildade, comunidade e espiritualidade.

Entre os critérios, o casal precisa morar no Distrito Federal e já deve ter feito o casamento civil, ou ter dado início ao processo. Além disso, ambos os noivos não podem ter se casado pela Igreja Católica anteriormente e devem ter certidão de batismo, o chamado batistério, emitida na mesma paróquia em que foram batizados. O resultado da seleção será divulgado no dia 10 de novembro, em uma live no perfil @noivaemusica, no Instagram.

“Como fizemos na primeira edição, nossa expectativa já está a mil. Recebemos, até o momento, o dobro de histórias de 2019. Até o fim das inscrições, esse número deve se multiplicar. A emoção corre solta, tanto em quem participa, quanto para quem lê as histórias. O bom de tudo isso é poder reunir casais com histórias de vida muito diferentes e colocá-los juntos para receberem o sacramento do matrimônio. São bênçãos infinitas”, comenta o cerimonialista.

Casamento Comunitário Noiva e Música 2019. Foto: Casal Nogueira

Pedro Marra Cerimonial

Publicitário de formação, Pedro Marra Cerimonial é referência no ramo de casamentos, no qual atua desde 2011. Em 2017, criou a plataforma Noiva e Música, que reúne duas paixões do profissional mineiro: casamentos e trilhas sonoras. Com a iniciativa, que tem escritórios em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), oferece assessoria e cerimonial completo para noivos, com especialidade em casamentos católicos e destination wedding.

Por meio da assessoria, Pedro Marra Cerimonial prepara o caminho para garantir que tudo ocorra perfeitamente no grande dia. Dessa forma, o Noiva e Música facilita o acesso aos melhores fornecedores, visitas técnicas a locais para a cerimônia e a festa, além de fechamentos de contratos e a execução do dia para que tudo saia incrível.

Pedro Marra. Foto: Prime Foto Cinema

Outra frente de atuação do cerimonialista é com vídeos esclarecedores sobre diversos temas do universo de casamentos, reunidos no canal do Noiva e Música no YouTube, com mais de 700 mil visualizações. Os conteúdos incluem dicas, tira-dúvidas, entre outros conteúdos inspiradores, como registros em vídeo dos eventos presenciais.

Em 2021, Pedro Marra Cerimonial lançou o método Casamento Descomplicado, via Hotmart. O curso conta com mais de 60 vídeos e materiais exclusivos, ensinando como economizar até 20% no orçamento global do casamento, fazendo as escolhas corretas.