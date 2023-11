Brasília recebe Copa do Mundo de tênis feminino

O torneio adotará o formato de melhor de cinco jogos, proporcionando um momento classificatório para a equipe brasileira conquistar uma vaga na primeira divisão da competição

Brasília vem se consolidando como cenário ideal para a realização de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais. Seguindo essa linha, a cidade agora se prepara receber a Billie Jean King Cup (BJKC), a Copa do Mundo do tênis feminino. Após um intervalo de 25 anos, o torneio retorna à capital federal, marcando os playoffs entre a equipe brasileira e a Coreia do Sul.

O torneio adotará o formato de melhor de cinco jogos, proporcionando um momento classificatório para a equipe brasileira conquistar uma vaga na primeira divisão da competição. As disputas serão na sexta-feira (10), a partir das 12h30, e no sábado (11), a partir das 10h, na Arena BRB.

A equipe brasileira contará com as atletas Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Carol Meligeni e Ingrid Martins, que se preparam para o confronto contra a equipe da Coreia do Sul.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro, destaca a importância de Brasília como palco para eventos esportivos de alto nível. “A presença da Billie Jean King Cup em Brasília chega para mais uma vez alavancar o cenário esportivo local”, enfatiza.

“Este evento será um marco para a comunidade esportiva em geral ao presenciar o retorno deste torneio à cidade. Além de destacar a relevância do esporte feminino, a competição solidifica a posição de Brasília como destino certo para receber grandes eventos, além de contribuir para o fortalecimento do turismo e do intercâmbio esportivo aqui no DF”, acrescenta o secretário. O evento conta com o apoio institucional da pasta.

A competição seguirá o formato padrão, com dois embates simples no primeiro dia e outros dois no dia seguinte. Em caso de empate, um jogo de duplas será realizado para decidir o confronto.

Billie Jean King Cup

A Billie Jean King Cup, anteriormente conhecida como Fed Cup, é a principal competição de equipe no tênis feminino, lançada em 1963 para celebrar o 50º aniversário da Federação Internacional de Tênis (ITF). A competição desempenha um papel significativo na promoção e celebração do talento no esporte feminino.