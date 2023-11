Escola integral e seus benefícios

Adotado por diversos países, modelo de ensino favorece alunos e suas famílias por meio de estímulos que vão além do cognitivo

Escolas em tempo integral são uma realidade em países como Alemanha, Cingapura, Inglaterra e outros que são referência em educação. A realização de atividades extracurriculares e o convívio com outras pessoas são alguns dos aspectos que esse modelo escolar possibilita, que vai além da influência na formação pedagógica dos estudantes.

Segundo a pesquisa de opinião intitulada “Percepções sobre a Educação Pública e o Ensino Médio no Brasil”, 84% dos entrevistados avaliam o Ensino Médio Integral de forma positiva e associam esse modelo aos bons resultados educacionais. O levantamento foi encomendado pelos institutos Natura e Sonho Grande, produzido pela Quaest Consultoria, e entrevistou 6.545 pessoas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o doutor em Educação Afonso Celso Galvão aponta o ensino integral como uma espécie de braço do Estado no sentido de proteger a criança de riscos psicossociais e de auxiliar os pais e responsáveis. Esta, para o especialista, é uma das principais vantagens em relação às instituições tradicionais.

“Quanto mais tempo no colégio, desenvolvendo atividades emocional e cognitivamente eficientes, mais distante a criança estará de distratores que podem levar ao abandono escolar”, cita o doutor. “Os países que chegaram num nível alto de desenvolvimento socioeconômico conseguiram porque investiram muito em educação e porque investem em escola em tempo integral há anos”, completa.

Para Afonso Celso Galvão, “tudo o que a instituição em tempo parcial tem, aquela que funciona em tempo integral também tem, só que mais e melhor”. “A escola é um ‘caleidoscópio cultural’, um lugar onde muitas culturas se encontram. Basta pensar que cada criança vem de uma família, que, por sua vez, vem de uma cultura. No colégio em tempo integral, isso é apenas melhorado. É um espaço protetivo, como eu disse, e que pode ser de alta qualidade no desenvolvimento de crianças e adolescentes que, de outra forma, estariam em casa, muitas vezes desassistidos, com cuidadores que não são preparados, ou entregues à tela da televisão ou do telefone celular, sem atividades que realmente contribuam para o desenvolvimento.”

Onde encontrar escola integral em Brasília

Especializada em oferecer condições que estimulem o desenvolvimento da criança, o Centro Educacional Infantil Pipoquinha, localizado em Taguatinga-DF, cria novas conexões em sua metodologia de ensino, proporcionando atividades lúdicas e estímulos psicopedagógicos. Cada espaço da escola é preparado para que sua equipe de professores crie uma experiência mais divertida durante o ensino, potencializando a motivação da criança para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades durante seu processo de alfabetização.

Além da metodologia especializada no desenvolvimento lúdico dos alunos, o CEI Pipoquinha, que atende do Berçário ao 4º ano do Ensino Fundamental I, se preocupa e garante outros cuidados importantes para as crianças, como alimentação, higiene, segurança e, principalmente, muito afeto para que todos os pequenos se sintam acolhidos.

É possível realizar matrículas nos períodos regular, parcial, semi-integral e integral, e em todos eles existem cuidados e ensinos específicos para a faixa etária do aluno.

CEI Pipoquinha

Telefone: (61) 3352-1809 ou 99372-5020

Endereço: QNB 13 Lote 13 Taguatinga – DF

Redes sociais: Instagram – @ceipipoquinhadf | Facebook – CEI Pipoquinha