Sem acordo, rodoviários e empresas encerram primeira rodada de negociações

Nova audiência entre as partes está marcada para segunda-feira (13), com possível presença do GDF

O Sindicato dos Rodoviários e as empresas de transporte público do Distrito Federal reuniram-se, nesta quarta-feira (08), na Procuradoria Regional do Trabalho da 10° Região (PRT-10) para o primeiro dia da mesa de negociações sobre o aumento de salário, da cesta básica e do tíquete alimentação da categoria.

Sem avanço na reunião, as empresas colocaram em debate a possibilidade de retroceder no reajuste salarial de 5.33% que havia sido proposto aos rodoviários, e rejeitado pelos mesmos antes do movimento grevista. As operadoras alegam que sofreram prejuízo de cerca de 3 milhões com a paralisação de 100% dos ônibus na última segunda-feira (06).

Já a Viação Marechal, que retomou as atividades somente na manhã desta quarta-feira (08), projeta um prejuízo ainda maior por conta dos dois dias de greve por parte dos funcionários da empresa. Em contrapartida, o Sindicato dos Rodoviários reforçou o desejo da categoria do reajuste salarial de 8%, de 10% na cesta básica e 8% no tíquete alimentação. Mas não houve acordo entre as partes nessa primeira rodada de negociação.

O Ministério Público do Trabalho (MPT), com mediação do procurador regional do trabalho, Adélio Justino Lucas, retificou a vontade do MPT para que se mantenha as negociações a partir do que havia sido proposto em números pelas empresas antes da greve dos rodoviários.

A audiência não contou com representantes do Governo do Distrito Federal (GDF), e por isso, o MPT, as empresas de ônibus e o Sindicato dos Rodoviários entenderam que para se avançar em uma decisão o GDF precisa se fazer presente.

“Nós entendemos que para esse processo negocial o Distrito Federal precisa estar presente para poder tentar compreender os reclamos das partes. Então nós designamos uma nova audiência com o GDF. Acredito que avançamos hoje na construção de uma ideia coletiva e a presença do GDF é importante porque o mesmo é o responsável pelo transporte público do Distrito Federal”, comentou o procurador regional do trabalho, Adélio Justino Lucas.

O encontro encerrou sem acordo, mas com nova reunião marcada para a próxima segunda-feira (13), às 10h, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 10° Região (PRT-10). O procurador Adélio Lucas comunicou que o GDF será intimado para comparecer nesta nova audiência.

A reunião contou com representantes de todas as operadoras de ônibus do DF: Marcus das Chagas, advogado da Viação Pioneira, Victor Lima, advogado da Viação Piracicabana, Luiz Lima, advogado da São José, Felipe Morais, advogado da Auto Viação Marechal, e Marcela Sahium, advogada do Consórcio HP-ITA (Urbi). Além do presidente do Sindicato dos Rodoviários, João Jesus, e do diretor financeiro, João Osório.