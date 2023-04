Bombeiros seguem procurando jovem desaparecida em Planaltina

Regiane da Silva, de 21 anos, teria desaparecido na noite de segunda-feira, ao voltar da escola

Mayra Dias

Desaparecida desde a noite de segunda-feira (17/4), quando teria deixado a escola e seguido para casa, a jovem Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos, segue sendo procurada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

A moradora de Planaltina DF teve presença confirmada em aula no dia do seu desaparecimento, e teria deixado o local por volta das 22h15. A partir deste horário, a estudante não foi mais vista. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os pais da jovem disseram que tentaram contatar a filha por diversos meios, mas não obtiveram sucesso. De acordo com eles, a estudante sempre os respondia e, por isso, imediatamente procuraram a polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que investiga o caso.

Ainda de acordo com a corporação, durante buscas em um matagal próximo da região em que Regiane desapareceu foram encontrados pedaços de roupas e uma pulseira. No entanto, até o momento, a polícia não confirmou se os objetos pertencem a menina.

Este domingo (23) corresponde ao 6 dia de busca por uma área de mata no bairro Nossa Senhora de Fátima, onde a estudante foi vista pela última vez. O CBMDF utiliza de viaturas, cães farejadores e drones para tentar encontrar a jovem. Os equipamentos estão sobrevoando o perímetro sobre o leito do rio que passa na região e militares percorrem as margens para fazer a busca.

A PCDF divulgou imagens de um suspeito pelo desaparecimento de Regiane. A investigação apura se o suspeito seria a última pessoa a ver a jovem antes do desaparecimento. As equipes trabalham para identificá-lo.

Além da busca feita pelo Corpo de Bombeiros, os familiares da estudante têm se mobilizado para tentar achá-la ao redor da área. Na noite da última sexta-feira, um grupo, com mais de cinco parentes de Regiane, encontrou a suposta casa do suspeito pelo desaparecimento. Adson dos Santos, de 22 anos, um dos irmãos da estudante, diz que a calça usada pela irmã no dia do desaparecimento foi encontrada perto da residência do suspeito, que segue foragido. A roupa foi reconhecida pela tia da jovem devido a um remendo na lateral.

Bicicleta

Na noite deste sábado (22/4), uma pessoa próxima à família encontrou a bicicleta usada pela jovem no dia do sumiço. A bicicleta é a mesma que Regiane usou para voltar da escola para casa.

A bicicleta estava em posse de um homem. A testemunha passava de moto por uma rua da cidade, quando avistou o rapaz pedalando. A polícia foi acionada e, aos investigadores, ele disse ter comprado a bicicleta de outra pessoa. Os familiares, por sua vez, reconheceram a bicicleta como sendo a mesma da tia de Regiane. Segundo a família, a jovem pegava emprestada todos os dias para ir à escola.

A jovem é natural da Bahia e veio morar no Distrito Federal há pouco mais de seis meses. Durante esse tempo, Regiane passou a morar com a irmã, na cidade de Planaltina. Ela retomou os estudos por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do colégio Centrão, localizado na Região Administrativa.

Informações sobre a jovem podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do telefone 197 ou pelo WhatsApp (61) 98626 1197