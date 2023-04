Depósito de loja do Conjunto Nacional pega fogo

Foi feito o rescaldo, que consiste na neutralização de possíveis novos focos, e a ventilação forçada para a retirada da fumaça do ambiente

Na tarde deste domingo (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio em uma sala no 4º andar do Conjunto Nacional, que era usada como depósito de uma loja de produtos alimentícios.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram uma considerável quantidade de fumaça. Ao subir para iniciar o combate, os militares se depararam com os funcionários da Brigada de Incêndio, que informaram que já haviam acabado com as chamas com o uso de cilindros extintores.

A sala era separada em dois cômodos por uma divisória, e as chamas atingiram apenas uma dessas repartições, que era ocupada por variedades de produtos a granel (sementes, grãos, frutas desidratadas, chás, farinhas e temperos).

Foi feito o rescaldo, que consiste na neutralização de possíveis novos focos, e a ventilação forçada para a retirada da fumaça do ambiente.