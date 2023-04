CBMDF encontra recém-nascido em conteiner de lixo em Taguatinga

A equipe dos bombeiros encontrou o neném, do sexo masculino, já sem sinais vitais e ainda acompanhado da placenta

Por volta do meio-dia deste domingo (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência nas proximidades do Alameda Shopping, em Taguatinga Sul.

Dentro de um conteiner de lixo, a equipe encontrou o corpo de um recém-nascido do sexo masculino, já sem sinais vitais e ainda acompanhado da placenta. A Polícia Militar já estava no local, a cena foi preservada e a perícia foi acionada.

Mais informações não foram divulgadas.