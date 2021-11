Bombeiro atira em PM em bar no DF

De acordo com boletim de ocorrência, o bombeiro estava no banheiro do bar, e o policial, incomodado com uma suposta demora, chamou o colega militar de “cagão”

Um bombeiro militar atirou contra um policial militar em um bar no Jardim Botânico. O caso aconteceu na noite de sábado (30). Segundo o boletim de ocorrência, o bombeiro estava no banheiro do bar, e o policial, incomodado com uma suposta demora, chamou o colega militar de “cagão”. Em seguida, ambos começaram a discutir. O PM, então, teria sacado uma arma, e o bombeiro teria retirado o revólver da mão dele e atirado cinco vezes contra o policial. Os disparos, no entanto, não atingiram ninguém. Em nota emitida nesta segunda-feira (1º), o Corpo de Bombeiros (CBMDF) informa que está apurando o caso e, “em momento oportuno, se confirmando a veracidade das informações, como de praxe, tomará todas as medidas administrativas cabíveis e necessárias para o caso”. A corporação diz ainda que “não compactua com nenhum comportamento incoerente aos preceitos” do CBMDF. Leia também PRF apreende armas e quase 80 munições com homem na BR-060

Pedra Fundamental amanhece com marcas de tiro; deputado registra ocorrência

Os tristes números do feminicídio no DF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE