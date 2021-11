Pedra Fundamental amanhece com marcas de tiro; deputado registra ocorrência

Monumento recebeu 17 disparos, sendo que dez deles atingiram a placa de bronze. Não há informações sobre suspeitos

A Pedra Fundamental do Distrito Federal, monumento localizado em Planaltina-DF, acordou no domingo (31) com marcas de tiro. A estátua recebeu 17 disparos, sendo que dez deles atingiram a placa de bronze. Ainda não há informações sobre suspeitos.

O monumento foi construído em 1922 e é patrimônio histórico do DF. A Pedra Fundamental tem forma de pirâmide e mede 3,75m.

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) procurou a Polícia Civil (PCDF) para registrar ocorrência. Segundo o parlamentar, policiais estiveram no local e já deram início às investigações.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Recentemente, Claudio Abrantes apresentou projeto de lei que cria o Parque da Pedra Fundamental, visando à preservação tanto do monumento quanto da fauna e da flora ao redor do marco inicial da capital.

Nesta segunda-feira (1/11), a partir das 16h, será realizado um ato em defesa do patrimônio que já tem o apoio de mais de uma dezena de entidades da sociedade civil.