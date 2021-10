Bloqueio parcial de desvio em Taguatinga Centro

O bloqueio está previsto até as 5h da manhã de quarta-feira (6) e atende ao pedido pela Secretaria de Obras

Duas faixa de rolamento da via Elmo Serejo, em Taguatinga Centro, serão interditadas no sentido Ceilândia a partir das 20h desta terça-feira (5), na altura do Corpo de Bombeiros. O bloqueio está previsto até as 5h da manhã de quarta-feira (6) e atende ao pedido pela Secretaria de Obras, que vai realizar ajustes no nivelamento da pavimentação asfáltica do desvio para construção do Túnel de Taguatinga. A medida visa evitar acidentes no local em razão do desnível do solo.

O Detran recomenda que os condutores evitem trafegar pelo local e sugere como rotas alternativas:

De Taguatinga Sul para a Samambaia, acessar:

– Via Primavera;

– Av. Boca da Mata

De Taguatinga Centro para Ceilândia, acessar:

– A via de ligação do Senai com a QNL

Quem se destina ao Plano Piloto, evitar Taguatinga Centro, e acessar:

– BR 060 e EPNB

– BR 070 e Estrutural

*Com informações da Agência Brasília